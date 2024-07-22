مورجان ستانلي: تحول سوق النفط لتحقيق فائض العام المقبل

المصدر: دبي - (رويترز)

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قال بنك مورجان ستانلي إن من المرجح أن تشهد سوق النفط الخام الشحيحة في الوقت الحالي فائضا العام المقبل، مع انخفاض أسعار برنت إلى نطاق يتراوح بين 75-79 دولارا للبرميل.

وذكر البنك في مذكرة إن قلة المعروض ستستمر خلال معظم فترات الربع الثالث، لكن التوازن سيعود بحلول الربع الأخير «عندما تنحسر الرياح الموسمية المواتية للطلب وتعود الإمدادات من أوبك وخارجها إلى الزيادة».

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن من المرجح ألا توصي أوبك+ بتغيير سياسة الإنتاج للمجموعة في اجتماع وزاري مصغر الشهر المقبل، مما يبقى على خطة لبدء وقف مرحلة واحدة من تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من أكتوبر .

ويتوقع بنك مورجان ستانلي نمو الإمدادات من أوبك وخارجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، وهو ما يفوق نمو الطلب بكثير.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل معدل تشغيل المصافي إلى ذروته في أغسطس هذا العام، ومن المرجح ألا يعود إلى هذا المستوى حتى يوليو تموز 2025.

وأبقى مورجان ستانلي توقعاته لأسعار خام برنت للربع الثالث من 2024 دون تغيير عند 86 دولارا للبرميل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حافظ بنك جولدمان ساكس أيضا على توقعاته للربع لمتوسط ​​سعر خام برنت عند السعر نفسه.

وارتفعت أسعار خام برنت الاثنين 0.54 بالمئة إلى 83.08 دولار للبرميل خلال التداولات، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.54 بالمئة إلى 80.56 دولار.

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