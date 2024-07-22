المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد الحقيقي

المصدر: بكين - وكالات

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خفّض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام من 1.8 في المائة إلى 1.7 في المائة، في خطوة تستهدف تعزيز تعديلات مواجهة الدورات الاقتصادية لأجل دعم الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، حسب بيان نشره البنك على صفحته على الإنترنت، ونقلته وكالة أنباء "شينخوا” الصينية.

وأضاف البيان أن عمليات إعادة الشراء العكسية هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض التي تسدد خلال خمسة أعوام، وعام واحد، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع العقارات المتعثر والاقتصاد المتباطئ.

انخفض سعر الفائدة على قروض الخمسة أعوام، وهو معيار القروض العقارية، بمقدار 10 نقاط إلى 3.85 بالمائة بعد أن كانت النسبة 3.95 بالمائة.

وانخفض سعر الفائدة على قروض العام الواحد إلى 3.35 بالمائة بعد أن كانت النسبة 3.45 بالمائة.

كما خفض بنك الشعب متطلبات الضمانات للتسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل للبنوك، وقال إن هدفه تخفيف الضغط على سوق السندات.

انخفض النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.7 بالمائة في الربع الأخير، لكنه ظل عند المعدل المستهدف للحكومة البالغ حوالي 5 بالمائة في النصف الأول من العام.

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