ثروات أغنياء العالم تقفز إلى 49 تريليون دولار

المصدر: (دبي - وكالات)

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قفزت ثروة الأشخاص بالغي الثراء (ممن تبلغ ثروة كل منهم 30 مليون دولار أو أكثر) بنحو 8% في 2023، وتركز معظم هذا النمو في أمريكا.

ووفقاً للتقرير السنوي للثروة العالمية الفائقة والصادر عن «Altrata» يوجد الآن 426.3 ألف شخص على مستوى العالم تبلغ قيمة ثروة كل منهم 30 مليون دولار أو أكثر، وارتفع إجمالي ثروتهم 7% إلى 49 تريليون دولار في 2023 بدعم من مكاسب الأسهم. وفي أمريكا ارتفع عدد الأشخاص بالغي الثراء 13% إلى 147.9 ألفاً، مما يعني أن أمريكا تضم حالياً ثلث سكان العالم من أصحاب الثروات الفائقة.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الفائقة بنحو 38% إلى 587.6 ألفاً على مدار السنوات الخمس المقبلة، وأن تزيد إجمالي ثروتهم بمقدار 19 تريليون دولار، بما يخلق فرصة جديدة ضخمة للشركات، التي تلبي احتياجات الأثرياء. وبحسب التقرير استأثر الأثرياء بـ 118 مليار دولار من الإنفاق على السلع الفاخرة في 2023 أو ثلث إجمالي هذا الإنفاق، ولديهم 38 تريليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار.

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