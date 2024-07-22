إطلاق وكالة تصنيف ائتماني خاصة بدول أفريقيا 2025

المصدر: (أكرا - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد ألبرت موشانغا، مفوض الاتحاد للتنمية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي، بأن شركة التصنيف الائتماني، التي يتم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات الفريدة للمقترضين السياديين في أفريقيا، من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول العام المقبل.

وأضاف للصحفيين في العاصمة الغانية أكرا أن المؤسسة لن تكون مملوكة للتكتل الإقليمي، وإنما ستكون مستقلة ومهنية. وقال: نشعر أننا لا نلقى معاملة جيدة عندما يتعلق الأمر بالتصنيفات وتكلفة الاقتراض.

نريد مؤسسة يطورها الأفارقة للمساهمة في عملية إزالة المخاطر في سوق رأس المال الأفريقي، حتى نتمكن في النهاية من الحصول على وضع يمكننا من خلاله الاقتراض بشكل تنافسي في الداخل والخارج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز