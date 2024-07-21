الخدمات تعود تدريجياً حول العالم بعد العطل التقني

المصدر: (عواصم - وكالات)

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عادت الخدمات المقدمة في مختلف المجالات من شركات الطيران إلى قطاعات الرعاية الصحية والشحن والشؤون المالية إلى العمل، بشكل تدريجي حول العالم، بعدما أوقف عطل رقمي عالمي أنظمة الكمبيوتر لساعات، كاشفاً الثغرات الناشئة عن تحول العالم إلى التكنولوجيا المترابطة عقب جائحة «كوفيد 19».

وبعد حل مشكلة العطل، تتعامل الشركات الآن مع تراكم الرحلات الجوية المؤجلة والملغاة، وكذلك المواعيد الطبية والطلبيات التي لم تصل إلى وجهتها، ومشكلات أخرى قد تستغرق أياماً لحلها، وتواجه الشركات أيضاً تساؤلات عن كيفية تفادي انقطاع الخدمات مستقبلاً، بسبب التكنولوجيا التي يُفترض أن تحمي أنظمتها.

وتسبب تحديث برمجي من شركة الأمن السيبراني العالمية «كراود سترايك»، وهي إحدى كبرى الشركات في القطاع، في إحداث مشكلات في الأنظمة أدت إلى تعطل رحلات جوية، واضطرار هيئات إعلامية إلى قطع البث، ومنع المستخدمين من الوصول إلى خدمات مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المصرفية.

وأعلنت شركة «فيدكس» العالمية لخدمات الشحن أنها واجهت اضطرابات كبيرة في خدماتها، كما تضرر بعض المشرفين المسؤولين عن مراقبة المحتوى على موقع فيسبوك.

ومنذ تفشي جائحة «كوفيد 19» في 2020 ازداد اعتماد الحكومات والشركات على مجموعة من شركات التكنولوجيا المترابطة، وهو ما يفسر سبب انقلاب العالم رأساً على عقب بسبب مشكلة في برنامج واحد.

وسلط العطل الضوء على شركة «كراود سترايك»، وهي شركة قيمتها 83 مليار دولار، ولديها أكثر من 20 ألف مشترك حول العالم، منهم شركة «أمازون دوت كوم»، وشركة «مايكروسوفت».

وقال جورج كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة على منصة «إكس»: «إن خللاً رُصد في تحديث محتوى فردي لخوادم استضافة نظام «ويندوز» أثر في عملاء مايكروسوفت». وأضاف لشبكة «إن.بي.سي نيوز»: «إننا آسفون جداً على الأثر الذي سببناه لدى العملاء والمسافرين، وأي شخص تأثر بهذا، بما في ذلك شركتنا»، وتابع: «يعيد كثير من العملاء تشغيل النظام، ويُفتح النظام ويعود إلى العمل». وكان السفر الجوي الأسرع تضرراً من العطل، إذ تعتمد شركات الطيران تعتمد على جدولة سلسة، والتي عند انقطاعها يمكن أن تؤدي إلى تأخيرات طويلة، ومن بين أكثر من 110.000 رحلة تجارية مجدولة الجمعة تم إلغاء خمسة آلاف رحلة على مستوى العالم، مع توقع المزيد، وفقاً لشركة «سيريوم» لتحليلات الطيران.

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