5.8 % زيادة في استهلاك الطاقة بالصين يونيو الماضي

المصدر: وام

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سجل استهلاك الطاقة في الصين - وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي - توسعا قويا في يونيو الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للطاقة الصينية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن بيانات الهيئة، أظهرت أن استخدام الطاقة ارتفع بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى 820.5 مليار كيلوواط ساعة في الشهر الماضي.

وارتفعت الطاقة التي يستهلكها قطاعا الزراعة والصناعة بنسبة 5.4 % و5.5 % على أساس سنوي، على التوالي. وارتفع استهلاك الطاقة في قطاع الخدمات بنسبة 7.6 %.

وسجل استهلاك الطاقة السكنية في الصين في يونيو الماضي زيادة بنسبة 5.2 % عن نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 116.6 مليار كيلوواط ساعة.

وخلال النصف الأول من هذا العام، ارتفع استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 8.1 % إلى ما يقرب من 4.66 تريليونات كيلوواط ساعة، حسبما أظهرت البيانات.

وكانت البيانات الصادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء قد أظهرت يوم الإثنين الماضي أن إجمالي الناتج المحلي للصين ازداد بنسبة 5 % على أساس سنوي إلى حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليونات دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية معلقا على الأداء الاقتصادي "بشكل عام، استمر الاقتصاد الوطني في التحسن بطريقة مستقرة خلال النصف الأول"، مشيرا إلى الدعم من حوافز السياسة، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وأظهرت بيانات يوم الإثنين أيضا أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة للبلاد، وهو مؤشر اقتصادي مهم، توسع بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي.

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