256 مليار دولار التجارة الخارجية للعاصمة الصينية في النصف الأول

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك في بلدية بكين أمس الجمعة، تسجيل العاصمة الصينية رقماً قياسياً في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024، حسب ما أوردته اليوم السبت، وكالة أنباء “شينخوا”.

وأشارت مديرية الجمارك الصينية إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، لتشكل 8.7 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.

وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهماً هاماً لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 في المائة من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز