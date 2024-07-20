النفط يتراجع بضغط ارتفاع الدولار ومخاوف الاقتصاد الصيني

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط، أمس، واتجهت لتكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ طغى ارتفاع الدولار والمخاوف حيال اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط، على توقعات نقص الإمدادات.

وخلال التعاملات، انخفض سعر خام برنت 83 سنتاً أو 1% إلى 84.28 دولاراً للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتاً أو 0.8% إلى 82.19 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار بعد بيانات أقوى من المتوقع عن سوق العمل وأخرى عن التصنيع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من قبل المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وعادت خدمات مجموعة بورصات لندن وبياناتها للعمل مجدداً أمس الجمعة بعد انقطاع تسبب في بعض الاضطراب في الأسواق المالية في وقت سابق من اليوم.

وتوفر رويترز أخباراً لمنصة (وورك سبيس) التابعة للمجموعة. وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

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