إيلون ماسك يحذف برامج "كراود سترايك" من جميع الأنظمة التقنية لشركاته

المصدر: البيان

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أعلن الملياردير، والرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، إيلون ماسك، عن حذف برامج الأمن السيبراني لشركة "كراودسترايك" من كافة أنظمة شركاته، وذلك بعد عطل تقني واسع النطاق عالمياً نجم عن تحديث خاطئ لأحد برامج "كراودسترايك"، وأسفر عن خلل في أنظمة الكومبيوتر.

وقال ماسك في تعليق على منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد قمنا للتو بحذف CrowdStrike من جميع أنظمتنا". وقال سابقًا إن الانقطاع "أدى إلى توقف سلسلة توريد السيارات"، لكنه لم يذكر تقديراً للخسائر التي تكبدها.

وأدى انقطاع تكنولوجي عالمي إلى توقف رحلات جوية وتوقف بنوك عن العمل وتوقف وسائل إعلام عن البث في اضطراب هائل أثر على الشركات والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني إن المشكلة التي يُعتقد أنها وراء انقطاع الخدمة لم تكن حادثًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا. وقالت إن المشكلة حدثت عندما نشرت تحديثًا معيبا لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

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