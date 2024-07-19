الأسهم الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسعار السلع الأولية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ليتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط عمليات بيع كبيرة في مختلف القطاعات.

وقادت أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بانخفاضها 2.5 بالمئة بسبب تراجع سهم إيفولوشن، كما انخفضت أسهم شركات التعدين 1.8 بالمئة بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية نتيجة غياب إجراءات التحفيز الصينية.

وهبطت الأسهم الألمانية 0.6 بالمئة بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد بالمنطقة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

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