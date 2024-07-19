نتفليكس للبث الرقمي الترفيهي تضم أكثر من 8 ملايين مشترك جديد

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة نتفليكس الأمريكية للبث الرقمي الترفيهي أنها ضمت 05ر8 ملايين مشترك جديد في الربع الثاني من العام الجاري، ورفعت من تقديراتها لحجم المبيعات السنوية وهوامش الربح.

وفي خطاب لحملة الأسهم، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، ذكرت نتفليكس أن الاشتراكات الجديدة بالمنصة الترفيهية فاقت التقديرات في جميع مناطق العالم، مع تسجيل 8ر2 مليون مشترك جديد في منطقة آسيا الباسيفيك.

وكان المحللون يتوقعون أن يصل عدد الاشتراكات الجديدة إلى 87ر4 ملايين مشترك في المتوسط.

وأسهمت جهود نتفليكس في التصدي للتشارك في استخدام كلمات المرور لاستخدام المنصة، وطرح باقات اشتراك مخفضة تتضمن مواد إعلانية في تحسين نتائج الشركة لتسجل ثاني أفضل نتائج نصف سنوية بعد النتائج المبهرة التي كانت قد حققتها خلال عام 2020 في فترة جائحة كورونا.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح على السهم بقيمة 10ر5 دولارات لتتفوق على تقديرات وول ستريت بفضل مبيعات بلغت 73ر9 مليارات دولار والتي جاءت أقل بفارق طفيف عن تقديرات المحللين.

وكشفت نتفليكس النقاب عن سلسلة من الأعمال الجديدة خلال الربع الماضي من بينها طرح موسم جديد من مسلسل "بريدجرتون" وفيلم "بيبي ريندير" والفيلم الفرنسي "تحت باريس"، ما ساعد في زيادة معدلات مشاهدة المنصة في الولايات المتحدة بنسبة أكثر من 8% خلال الشهر الأخير، لتتفوق بذلك بواقع الضعف على أي منصة أخرى منافسة، وذلك حسب بيانات مؤسسة نيلسون للدراسات التسويقية.

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