خلل يتسبب في تعليق العمل بـ 30% من منافذ ماكدونالدز في اليابان

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

علق حوالي 30% من منافذ ماكدونالدز في أنحاء اليابان عملياتهم بسبب خلل في ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية، وفقا لما أعلنته الوحدة اليابانية المشغلة لسلسلة الوجبات السريعة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن شركة ماكدونالدز اليابان قالت إنها تحقق في السبب وأنه ليس من الواضح متى يمكن استئناف الخدمات.

وجاءت عمليات الإغلاق في الوقت الذي أوقفت فيه بعض المتاجر الطلبات عبر الهاتف المحمول من خلال التطبيق الرسمي لسلسلة الوجبات السريعة وسط مشكلة محتملة في النظام.

ويأتي أحدث توقف في الخدمة بعد انقطاع واسع النطاق في الخدمة أثر على منافذ ماكدونالدز في اليابان ودول أخرى في مارس الماضي. ولم يعد العملاء قادرين على إكمال المعاملات غير النقدية أو تقديم الطلبات عبر الهاتف المحمول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز