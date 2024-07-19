ارتفاع أرباح «نتفليكس» مع تزايد أعداد المشتركين

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة الترفيه العملاقة عبر الإنترنت "نتفليكس" يوم أمس الخميس أن أرباحها ارتفعت في الربع الثاني، متجاوزة توقعات وول ستريت.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة 15ر2 مليار دولار، أو 88ر4 دولارات للسهم الواحد، مقابل 49ر1 مليار دولار، أو 29ر3 دولارات للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة في نفس الربع بنسبة 7ر16% إلى 56ر9 مليارات دولار من 19ر8 مليارات دولار العام الماضي.

وأضافت الشركة الرائدة في سوق بث الفيديو، خلال الربع الثاني، 8 ملايين مشترك جديد، بزيادة 37% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن لديها الآن حوالي 7ر277 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.

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