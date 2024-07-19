ارتفاع الأصول المالية للألمان إلى 8 تريليونات

المصدر: فرانكفورت ــ د.ب.أ

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أفاد تقرير للبنك المركزي الألماني، بارتفاع الأصول المالية للأسر الخاصة في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام. وأوضح البنك المركزي الألماني، أن قيمة هذه الأصول المالية ارتفعت في الفترة المشار إليها بمقدار 216 مليار يورو مقارنة بالربع الأول من العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 8 تريليونات يورو.

وعزا البنك هذا الارتفاع إلى عوامل من بينها مكاسب أسعار الأسهم وصناديق الاستثمار المحتفظ بها، والتي ارتفعت قيمتها في نهاية مارس الماضي بمقدار 129 مليار يورو مقارنة بقيمتها في بداية العام. كما ارتفعت قيمة مستحقات التأمين والمعاشات بمقدار 19 مليار يورو. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الأسر المزيد من الأموال في الودائع ذات الفائدة الأعلى والآجال الأطول.

ومع ذلك، يبقى الجزء الأكبر من الأصول النقدية (41 %) على شكل نقود سائلة وودائع مثل الحسابات الجارية والودائع الثابتة، غير أن الفوائد المحققة من هذه الودائع تظل أقل من معدل التضخم، ما يعني أن العائد السلبي على هذا الشكل من الاستثمار سيؤدي إلى انخفاض قيمة الأصول ببطء.

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