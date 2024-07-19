افتتاح هايبرماركت لتعاونية الاتحاد في واحة السيليكون

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت تعاونية الاتحاد، مؤخراً، فرع هايبرماركت التعاونية في مركز واحة دبي للسيليكون.

وقال الدكتور سهيل البستكي، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، إن الفرع سيضم 26 متجراً ومحلاً للأنشطة والترفيه والتسوق العائلي.

وأشار إلى أن المركز يعتبر قيمة مضافة لمحفظة أعمال التعاونية، مبيناً أنه يتوفر في المركز مسجد خارجي يتسع لـ 600 مصلٍ بصحن المسجد الرئيسي و500 مصلٍ بالفناء الخارجي.

وأوضح أن الفرع الجديد يضم أقساماً متنوعة بمساحات واسعة ويقدم عروضاً شهرية وأسبوعية تصل نسبة الخصومات فيها إلى 60 % كبقية فروع التعاونية، حيث تشمل هذه العروض منتجات عدة ومتنوعة لإسعاد المستهلكين. وأوضح أن التعاونية حرصت على إدارة العديد من الأقسام بالفرع الجديد.

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