«فيتش» تؤكد تصنيف صندوق أوبك الائتماني عند «+AA» مع نظرة مستقرة

المصدر: فيينا - وام

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أكدت وكالة «فيتش»، أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لصندوق أوبك للتنمية الدولية «صندوق الأوبك» عند مستوى «+AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونشر صندوق الأوبك، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقراً له، أحدث تقرير صادر عن وكالة «فيتش»، والذي اعتبر أن رأس المال «الممتاز» لصندوق الأوبك هو إحدى نقاط القوة الرئيسية في التصنيف.

وأوضح أن تقييم نسبة رأس المال القابل للاستخدام إلى الأصول المعرضة للمخاطر بلغ 35%، وتجاوز بكثير العتبة «الممتازة»، وتوقعت «فيتش» أن تظل نسب رأس مال صندوق الأوبك أعلى بكثير من العتبة «الممتازة» على المدى المتوسط، حتى مع زيادة الصندوق الروافع المالية.

وأشار التقرير إلى أن السيولة تعد إحدى نقاط القوة فى تصنيف صندوق الأوبك. وأفادت الوكالة بأن تقييم ملف السيولة بلغ مستوى «AAA»، مما يعكس احتياطي سيولة «ممتاز» وجودة أصول «ممتازة»، ووصول «معتدل» إلى أسواق رأس المال.

وأكد التقرير عدم وجود أي قروض سيادية متعثرة حالياً في محفظة صندوق أوبك، مشيراً إلى أن القروض المتعثرة لصندوق الأوبك تظل منخفضة، وشكلت 1.2% من إجمالي القروض فى نهاية العام الماضي، وبلغت نسبة 1.4% في نهاية العام 2022، وأظهرت بيانات «فيتش» أن ملف المخاطر «المنخفض» يدعم الملاءة المالية للصندوق.

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