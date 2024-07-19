عروض وتخفيضات وجوائز بمراكز التسوق في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مراكز ووجهات التسوق والتجزئة في دبي، عن برنامج حافل بالفعاليات والعروض الترويجية خلال مفاجآت صيف دبي في دورتها الحالية.

والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بآلاف العروض وفرص الفوز بجوائز رائعة وتجربة تسوق لا مثيل لها طوال فصل الصيف.

وتدعو مفاجآت صيف دبي، عشاق التسوق للاستفادة من عروض مذهلة بأفضل الأسعار على مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والأدوات والملابس الرياضية ومستلزمات الأطفال وغيرها الكثير. وتعود تنزيلات موسم الصيف، المليئة بالعروض الرائعة، والتخفيضات والهدايا، وصفقات «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً».

كما تقدم تخفيضات تصل إلى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر في مختلف أنحاء دبي. وتشمل العلامات التجارية المشاركة بيركنستوك، وبلومنغديلز، وإي ماكس، وماركس آند سبنسر، وسامسونغ، وتوم فورد، وستيلا مكارتني، وغيرها الكثير.

كما يمكن لزوار مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة الاستمتاع بالعروض المتجولة، والأكشاك المؤقتة، والمسابقات، والفعاليات المخصصة لجميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى عروض المأكولات والمشروبات الرائعة.

صفقات يومية

وتقدم الصفقات اليومية تجربة رائعة لمحبي التسوق خلال مفاجآت صيف دبي، مع عروض ترويجية يومية حتى 4 أغسطس. ويتم الكشف يومياً عن عروض جديدة على أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية المتخصصة في مستلزمات الرياضة والأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية. ويمكن لعشاق التسوق البحث عن الصفقات اليومية على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على إنستغرام، والتي يتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من انطلاقها، وتتوفر حتى نفاد الكمية.

ويمكن لعشاق الساعات الاستفادة من العروض التي لا تقبل المنافسة مع تخفيضات حصرية لمدة 3 أيام من خلال عرض صفقة نهاية الأسبوع الذي تقدمه متاجر بيت الساعات في جميع أنحاء دبي من اليوم وحتى 21 يوليو. وسيستمتع المتسوقون في متاجر بيت الساعات بتخفيض ثابت بنسبة 40 % على علاماتهم التجارية المفضلة، بما في ذلك فوسيل، واسبريت، وجست كافالي، وويستار، وكولبر، ووود واتش، وألبا.

وتقدم مفاجآت الصيف للمتسوقين العديد من فرص الفوز بجوائز رائعة، تشمل سيارات جديدة ومجوهرات فاخرة ومكافآت نقدية. وفي مراكز تسوق ماجد الفطيم، سيدخل العملاء الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر إلى سحوبات مليونير شير التي سيفوز من خلالها 6 أشخاص بمليون نقطة شير في سحوبات أسبوعية تستمر حتى 1 سبتمبر.

ويمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في ألعاب ممتعة للفوز بجوائز فورية مع حملة الطريق إلى الجوائز، والتي تتيح للزوار الذين ينفقون 100 درهم في سيتي سنتر ديرة، أو 200 درهم في سيتي سنتر مردف، فرصة المشاركة في لعبة «غمبول» العملاقة والفوز بجوائز يومية تشمل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز الذكية، والأجهزة اللوحية، والعملات الذهبية، وبطاقات هدايا مراكز التسوق، وتذاكر السينما، وغيرها الكثير.

وتقدم مسابقة أنفق واربح في دبي فستيفال سيتي مول سيارتي ليكزس إلى اثنين من الفائزين المحظوظين. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق التسوق «بلو»، بفرصة الدخول إلى السحب.

ويتيح عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، للعملاء فرصة الفوز بسحوبات أسبوعية مع كل 200 درهم يقومون بإنفاقها. وسيفوز اثنان من سعداء الحظ أسبوعياً بجائزة نقدية قدرها 5000 درهم لكل منهما حتى 1 سبتمبر.

ويقدم عرض اربح مع برنامج «تكت» في مفاجآت صيف دبي، عدة فرص للفوز بجوائز رائعة، حيث يمكن لأعضاء البرنامج ربط بطاقات «فيزا» أو «ماستركارد» الخاصة بهم بتطبيق «تكت» للدخول في 5 سحوبات للفوز بنقاط تكت بقيمة 10.000 درهم في كل مرة يقومون بثلاث عمليات شراء لدى أي منفذ من منافذ البيع من شركاء برنامج تكت.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنفاق أكثر من 500 درهم من خلال بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المواقع الشريكة للبرنامج، يزيد من فرص المتسوقين للفوز والتأهل لسحب آخر مع 10 فائزين من سعداء الحظ.

وسيستمتع المتسوقون بعرض انفق واربح في مفاجآت صيف دبي مع وافي سيتي عند إنفاق 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر في أي من متاجر وافي مول، ومطاعم وافي، ونادي وسبا وافي الصحي، وسوق خان مرجان، وفنادق وافي.

ويمكن للزوار التسجيل للدخول في السحب الكبير للحصول على فرصة الفوز بقلادة من الألماس عيار 22.2 قيراطاً وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً بقيمة 70.000 درهم، بالإضافة إلى المزيد من الجوائز الرائعة.

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