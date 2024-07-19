صندوق النقد يحذر من مخاطر القيود التجارية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي

المصدر: نيويورك - وكالات

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حذر صندوق النقد الدولي، من التكثيف المستمر للقيود التجارية في الولايات المتحدة، وقال إنه يشكل خطراً على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وطالب بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة القضايا التي تهدد بتقويض نظام التجارة والاستثمار العالمي.

وبعدما اختتم المجلس التنفيذي للصندوق مناقشاته مع أمريكا خلال مراجعة دورية، قال إن الاقتصاد حقق أداء قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تتحقق آثار التباطؤ الناجم عن الوباء، حيث يتجاوز النشاط الاقتصادي والتوظيف الآن توقعات ما قبل الوباء، وفق شبكة «سي. إن. بي. سي». وأفاد بأن نمو الوظائف كان سريعاً، حيث تم خلق 16 مليون وظيفة جديدة منذ نهاية العام 2020، ومع ذلك، كانت مكاسب الدخل والثروة متفاوتة عبر توزيع الدخل ولا يزال الفقر مرتفعاً، لاسيما بعد انتهاء الدعم في فترة الجائحة.

ويتوقع الصندوق ارتفاع الدين الحكومي بشكل مطرد ويتجاوز 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2032، كما من المتوقع أن يظل العجز المالي الحكومي عند حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهما أعلى بكثير من التوقعات السابقة في العام 2019. وأشاد الصندوق بالجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.

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