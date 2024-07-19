الذهب يحافظ على لمعانه قرب 2450 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، أمس، ليجري تداولها قرب المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في الجلسة الماضية، إذ عزز تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر الطلب.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2461.27 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولاراً الأربعاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2465 دولاراً.

وقال رايان ماكنتاير كبير مديري المحافظ لدى سبروت لإدارة الأصول إن انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأمريكية عاملان مباشران من المرجح أن يدفعا الذهب ليتجاوز 2500 دولار، إذ يميل المعدن الأصفر إلى الاستفادة من الغموض المحيط بالاقتصاد والوضع الجيوسياسي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وأشار كل من عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى قرب تطبيق سياسة نقدية أكثر تيسيراً. على نحو منفصل، قال توماس باركين رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند إنه «متفائل للغاية» بشأن حدوث انخفاضات واسعة في التضخم.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وأظهر مسح أجراه المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة توسع بوتيرة طفيفة إلى متواضعة في الفترة من أواخر مايو حتى أوائل يوليو، مع توقع الشركات نمواً أبطأ في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.35 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 994.81 دولاراً وزاد البلاديوم 0.4 % إلى 955.77 دولاراً.

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