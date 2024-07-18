الدين العام الأمريكي يبلع 35 تريليون دولار لأول مرة.. هل يمكن سداده؟

المصدر: وكالات

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أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية اليوم "الخميس"، ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة بأكثر من 51 مليار دولار هذا الأسبوع، ليتجاوز 34.94 تريليون دولار، مع الدخول في معترك الانتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعلى مدار الـ 100عام الماضية، ارتفع الدين الفيدرالي من 403 مليار دولار في عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار في عام 2023 أو ما يعادل 123% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية والبالغ 26.97 تريليون دولار.

وخلال فترة رئاسة "دونالد ترامب" ارتفع الدين بنحو 8 تريليونات دولار، ليتضخم الدين الوطني بما يزيد على 70% على مدى الأعوام السبعة ونصف الماضية، وسط توقعات بأن يمثل الدين 166% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.

وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024، التي بدأت في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي صافي مدفوعات الفائدة 514 مليار دولار، متجاوزة نفقات الدفاع بمقدار 20 مليار دولار، ويعتقد المحللون أن هذا الاتجاه سيستمر، مما يجعل هذا أول عام على الإطلاق تنفق فيه أمريكا على الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع الوطني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وسندات أجل 5 سنوات بقيمة 70 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل 7 سنوات بقيمة 44 مليار دولار.

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