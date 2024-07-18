المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

المصدر: دبي - وكالات

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أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.25% بما يتوافق مع التوقعات.

جاء ذلك بعدما قام البنك المركزي بتنفيذ أول خفض منذ 2019 في اجتماع يونيو.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيظل أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% حتى 2025.

ووفقاً لبيان السياسة النقدية: السياسة النقدية تحافظ على ظروف التمويل المقيدة، وفي الوقت نفسه، فإن ضغوطات الأسعار المحلية لا تزال مرتفعة، كما أن تضخم الخدمات لا يزال متصاعداً، ومن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي أعلى المستهدف حتى العام المقبل.

وكان معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 2.5% في يونيو ، انخفاضاً من 2.6% في مايو أيار، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني تأثير الطاقة والغذاء جاء أعلى من التوقعات عند 2.9%.

ويتوقع المحللون أن ينتظر المركزي الأوروبي المزيد من البيانات حول الأجور والنمو الاقتصادي والإنتاج قبيل اتخاذ مزيداً من الإجراءات بشأن خفض الفائدة.

في الوقت نفسه، أكد بيان السياسة النقدية أنه سيواصل مراقبة تلك المناطق ولن يكون هناك التزاماً مسبقاً بنطاق محدد لمعدل الفائدة.

ومع ذلك، لا تزال توقعات السوق تشير إلى عمليتي خفض إضافيتين لمعدل الفائدة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس، الأولى في سبتمبر ، والثانية في ديسمبر.

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