قفزة في الأرباح والإيرادات الفصلية لـ «تي إس إم سي» التايوانية

المصدر: تايبيه - (د ب أ)

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أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة «تي إس إم سي»، الخميس، تسجيل قفزة في صافي الدخل خلال الربع الثاني، بواقع 36.3% إلى 247.85 مليار دولار تايواني جديد (7.6 مليارات دولار)، مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة باستمرار ازدهار تطبيقيات الذكاء الاصطناعي.

وقفز صافي الإيرادات بواقع 40.1% إلى 673.51 مليار دولار تايواني جديد، مقارنة بـ 480.84 مليار دولار تايواني جديد قبل عام.

ونما صافي الدخل بواقع 9.9% وارتفعت الإيرادات بواقع 13.6% مقارنة بالربع الأول.

وبالدولار الأمريكي، بلغت الإيرادات في الربع الثاني 20.82 مليار دولار التي ارتفعت بواقع 32.8% على أساس سنوي وبواقع 10.3% من الربع السابق عليه.

وكان ارتفاع الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز سهم TSMC المدرج في بورصة تايوان بنحو 70% منذ بداية العام الجاري.

وتعد TSMC هي المنتج الرئيسي على مستوى العالم للرقائق المتطورة، والمستخدمة بداية من الهواتف الذكية وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من سعي المنافسين مثل Samsung وIntel لتحدي هيمنتها.

وتنتج الشركة التايوانية حالياً رقائق 3-nanometer وتخطط لبدء الإنتاج الواسع النطاق لرقائق 2-nanometer في 2025.

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