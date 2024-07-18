Vivobook S15 مع ويندوز 11: إنتاجية ممتعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخدامك اليومي

المصدر: البيان

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Vivobook S 15 (S5507) هو أحدث إضافة من ASUS إلى سلسلة Vivobook. يجمع بين الأسلوب العصري والأداء الرائع ويحدث ثورة في عملك ولعبك. مثالي للطلاب والمحترفين والمستخدمين اليوميين، يقدم هذا الكمبيوتر المحمول أداءً يعتمد عليه في تصميم أنيق وجذاب.

مع الذكاء الاصطناعي المدمج وميزات Copilot + PC، يعزز فيفوبوك S 15 تجربة المستخدم من خلال تقديم المساعدة الذكية وأتمتة المهام اليومية. Vivobook S 15 هو الأسرع والأكثر ذكاءً بين أجهزة Copilot + PC المتاحة في السوق Key Copilot مخصص لدعم الذكاء الاصطناعي الفوري، مما يضمن تكامل سلس للميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بلمسة زر

يعتبر ASUS Vivobook S 15 جهاز كمبيوتر محمول مميزًا مصممًا بمعالج Snapdragon X Elite القوي الذي يتميز بقدرات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي والاتصال المتقدم، إلى جانب بطارية قوية بسعة 70 واط في الساعة. يوفر هذا للمستخدمين عمر بطارية رائع يصل إلى 18 ساعة، مما يسمح بإنتاجية واستخدام ممتد دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

ميزات الذكاء الاصطناعي من Microsoft وكوبيلوت

يتميز Vivobook S 15 بأحدث ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعد الافتراضي Copilot من Microsoft، الذي يساعد في جدولة المواعيد، وإدارة البريد الإلكتروني، وإنشاء المحتوى، والمزيد باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقديم اقتراحات مخصصة وأتمتة المهام. بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزات ذكاء اصطناعي أخرى مهمة في Windows التي ستعزز الكفاءة وترتقي بالإبداع إلى مستوى غير مسبوق.

ميزة Recall هي ميزة تتيح للمستخدمين حفظ لقطات من شاشاتهم على أجهزة ويندوز للوصول بسهولة إلى المحتوى الذي تمت مشاهدته أو إنشاؤه سابقًا. ستكون هذه الميزة متاحة قريبًا من خلال تحديث ويندوز بعد الإطلاق. ميزة Live Caption هي ميزة أخرى تم تقديمها لتوفير القدرة للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في السمع أو الصم على استهلاك المحتوى الصوتي من خلال الترجمة التلقائية للكلام. ميزة Cocreator تتيح للمستخدمين تحويل رسوماتهم في برنامج Paint إلى أعمال فنية مكتملة في الوقت الفعلي. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين بدء الرسم على اللوحة باستخدام مجموعة أدوات تحرير Paint وإضافة نص لوصف النتيجة المطلوبة في الوقت الفعلي.

خيرًا، تقدم تأثيرات Windows Studio ميزات جديدة مثل تعزيز تواصل العين، وإضاءة الصورة الشخصية، والفلاتر الإبداعية. يعمل تعزيز تواصل العين على تعديل نظرة الشخص على الشاشة لتتوافق مع الكاميرا مما يتيح حضورًا افتراضيًا أكثر تفاعلاً.

تصميم وجودة البناء

S 15 Vivobook يتميز بتصميم أنيق مع تشطيب معدني يمنحه مظهرًا فاخرًا. هيكل الكمبيوتر المحمول متين ويظهر مرونة قليلة جدًا في لوحة المفاتيح وغطاء الشاشة. بوزن يبلغ حوالي 1.4 كجم، يعد هذا الكمبيوتر المحمول ذو حجم 15.6 بوصة خفيف الوزن نسبيًا، مما يعزز من قابليته للحمل ويجعل نقله من مكان إلى آخر سهلاً للغاية.

الشاشة

يتميز جهاز Vivobook S 15 بشاشة مذهلة مقاس 15.6 بوصة بدقة (3K (2880x1620 مع معدل تحديث 120 هرتز وشاشة OLED التي تتميز بألوان زاهية وتباين ممتاز. يجعل هذا الجهاز مناسبًا للعديد من الأنشطة، بما في ذلك مشاهدة المحتوى المتعدد الوسائط، ومعالجة المهام الإنتاجية، والاستمتاع بجلسات الألعاب العادية. تساهم الحواف الضيقة للشاشة في تجربة مشاهدة غامرة، بينما يعمل الطلاء المضاد للتوهج على تقليل الانعكاسات بفعالية، مما يجعل الحاسوب المحمول أكثر قابلية للاستخدام في البيئات المضاءة جيدًا. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 89 بالمائة وحاصل على شهادة عرض العناية بالعين.

الأداء

يعمل جهاز Vivobook S 15 بأحدث معالجات Snapdragon X Elite، مما يوفر أداءً عاليًا للمهام اليومية، وتعدد المهام، وحتى التطبيقات الأكثر تطلبًا مثل تحرير الصور والفيديو. يحتوي الجهاز على ذاكرة وصول RAM تصل إلى 32GB من نوع LPDDR5X بتردد 8448 MHz، مما يضمن أداءً قويًا وكفؤًا. تشمل خيارات التخزين محركات SSD السريعة، التي تحسن بشكل كبير من أوقات التمهيد وتعزز استجابة النظام بشكل عام. ومع تخزين PCIe بسعة تصل إلى 1 TB، يوفر Vivobook S 15 S5507 مساحة كبيرة لملفاتك وتطبيقاتك.

الميزات المدعمة بالذكاء الاصطناعي من ASUS

• ASUS StoryCube: يعمل ASUS StoryCube على استيراد الصور ومقاطع الفيديو من مصادر مختلفة بسهولة ويساعد المستخدمين على البحث، والعرض، والتجميع، والفرز، وإنشاء، وتحرير ملفات الوسائط الخاصة بهم بكفاءة.

• ASUS Adaptive Dimming وASUS Adaptive Lock: تقوم هذه الميزات بضبط سطوع الشاشة لتوفير الطاقة وحماية الخصوصية أثناء المحادثات. تبقى الشاشة مضاءة عندما يكون المستخدم منتبهاً وتخفض السطوع عندما لا يكون كذلك. يقوم ASUS Adaptive Lock بتأمين المساحة وتوفير الطاقة من خلال القفل عندما يكون المستخدم بعيدًا.

• ASUS AI Noise Cancelling: تتميز سلسلة ASUS Vivobook S 15 الجديدة بتقنية إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي من ASUS، مما يضمن جودة صوت واضحة أثناء مؤتمرات الفيديو. يوفر الميكروفون بإلغاء الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي أربعة أوضاع: إيقاف، أساسي، مقدم واحد، أو متعدد المقدمين.

لوحة المفاتيح ولوحة

اللمس تقدم لوحة المفاتيح في جهاز Vivobook S 15 تجربة طباعة مريحة ومُرضية. المفاتيح متباعدة بشكل جيد مع مستوى مناسب من حركة المفاتيح، وميزة الإضاءة الخلفية مفيدة للغاية في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

الاتصال

يقدم جهاز Vivobook S 15 مجموعة واسعة من خيارات الاتصال بما في ذلك USB 3.2 Type-C، وUSB 3.2 Type-A، وUSB 2.0، ومنفذ HDMI، وقارئ بطاقة microSD لاتصال سلس مع الأجهزة الطرفية والشاشات الخارجية.

الصوت

يتميز جهاز Vivobook S 15 بصوت معتمد من Harman Kardon، مما يوفر جودة صوت واضحة وغامرة. توفر مكبرات الصوت في الحاسوب المحمول حجمًا جيدًا ووضوحًا، مما يجعله مناسبًا لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى.

البرامج والميزات

يأتي الحاسوب المحمول مثبتًا مسبقًا بنظام Windows 11 وبرنامج MyASUS من ASUS لتحسين النظام، وخدمة العملاء، والوصول إلى العروض والصفقات.

يعد ASUS Vivobook S 15 جهاز حاسوب محمول متكاملاً يجمع بين الأناقة والأداء وسهولة الحمل، معززًا بإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي وMicrosoft's Copilot. إنه خيار ممتاز للطلاب والمحترفين وأي شخص يحتاج إلى جهاز حاسوب محمول موثوق وجذاب للاستخدام اليومي. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون الخيار الأفضل للاعبين المتشددين أو أولئك الذين يحتاجون إلى أداء عالي، إلا أنه يقدم قيمة رائعة مقابل سعره.

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