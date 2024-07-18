تصاعد أزمة أشباه الموصلات بين أمريكا والصين

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تصاعدت أزمة أشباه الموصلات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد أن أبلغت واشنطن شركاءها التجاريين حول العالم بأنها تفكر في تطبيق قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بإمداد الجهات الأخرى للصين بأشباه الموصلات المتقدمة، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، إن أمريكا تدرس تطبيق قانون «المنتجات الأجنبية المباشرة»، والذي ينص على أن حكومة الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع أي سلعة استُخدمت تقنيات أمريكية في إنتاجها، بما في ذلك المنتجات أجنبية المنشأ.

وأوضحت المصادر أن القيود الأمريكية المقترحة سوف تطبق على شركات مثل «طوكيو إلكترون» اليابانية و«إيه إس إم إل» الهولندية، وذلك حال استمرار منح هذه المؤسسات الصين إمكانية الوصول لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة عرضت الفكرة على المسؤولين في كل من اليابان وهولندا باعتبارها خطوة محتملة إذا لم تُشدد هذه الدول قيودها على الصين.

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