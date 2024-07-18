تراجع ثروات مليارديرات «السلع الفخمة»

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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تراجعت ثروات مليارديرات قطاع السلع الفخمة حول العالم هذا العام، في ظل تباطؤ الطلب على تلك السلع ومنتجات التجميل في بعض المناطق.

وتراجعت ثروات ستة من الأثرياء الذين تعتمد ثرواتهم على المنتجات باهظة الثمن الفارهة بنسبة 5 % خلال العام الجاري أو نحو 24 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، بينما ارتفعت ثروات بقية الـ 500 شخص الذين يشملهم المؤشر 13 % أو بقيمة تريليون دولار.

وانخفضت ثروة الفرنسي برنارد أرنو، البالغ من العمر 75 عاماً ومؤسس شركة «إل في إم إتش»، بمقدار 10.8 مليارات دولار منذ بداية هذا العام لتصل إلى 197 مليار دولار، ويصبح في المركز الثالث بين أثرياء العالم بعد إيلون ماسك مؤسس «تسلا»، وجيف بيزوس مؤسس «أمازون».

وفي وقت سابق هذا الشهر، فقدت الفرنسية فرانسواز بيتينكورت مايرز، وريثة شركة منتجات التجميل الكبرى «لوريال» لفترة وجيزة لقب أغنى السيدات في العالم لصالح أليس والتون من العائلة المؤسسة لمجموعة متاجر التجزئة الأمريكية «وول مارت».

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