تعيين 50 شخصاً لتوزيع تبرع بـ 25 مليون يورو

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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سمحت الوريثة النمساوية الألمانية مارلين إنجلورن لخمسين فرداً من عامة الناس بالتبرع بميراثها لمنظمات مختلفة، بما في ذلك جمعية خيرية. وتبرعت مارلين إنجلورن، التي تنتمي لأحد أفراد عائلة من أغنى العائلات في النمسا، بحصتها من الميراث البالغة 25 مليون يورو للجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الربحية، لكنها لم تفعل ذلك في الوقت نفسه، بحسب موقع «جود نيوز نتورك».

وينتمي أجداد مارلين إلى مؤسسي شركة بي إس إيه إف، والتي استحوذت على شركة Boehringer Mannheim، وتقدر مجلة «فوربس» صافي ثروة العائلة بنحو 4.2 مليارات دولار.

وقررت مارلين أن تتيح لـ50 مواطناً نمساوياً من مدينة سالزبورغ تحديد كيفية توزيع أموالها، والذين تم اختيارهم عشوائياً من بين 10,000 شخص لتشكيل «المجلس الجيد لإعادة التوزيع». وانسحبت إنجلورن تماماً من العملية بعد تشكيل اللجنة، مما يعكس إيمانها العميق بإعادة توزيع الثروة بشكل عادل.

وبعد أن اجتمع هذا المجلس على مدار 6 أسابيع تلقى خلالها سلسلة محاضرات لإلهامهم في عملية اتخاذ القرار، تم توزيع الأموال على 77 جمعية خيرية ومنظمة غير ربحية بناء على توصيات المجلس.

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