موجة بيع لأسهم التكنولوجيا تتلاعب بالأسواق العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

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تلاعبت أسهم عمالقة التكنولوجيا بالأسواق العالمية، حيث تعثرت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، أمس، مع تراجع المؤشر ناسداك المجمع أكثر من 1% بعد تصدر أسهم الشركات الرئيسة في مجالي التكنولوجيا وتصنيع الرقائق خسائر على نطاق واسع، وسط مجموعة من نتائج الشركات وتوقعات فرض قيود تجارية أمريكية جديدة على الرقائق الصينية. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 91.91 نقطة، أو 0.22% ، إلى 40862.57 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 57.13 نقطة، أو 1.01% ، إلى 5610.07 نقطة. كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 321.15 نقطة، أو 1.74%، إلى 18188.19 نقطة.

جاء ذلك بعدما صعدت وول ستريت، أول أمس، وسجل المؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن دعمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وجهة النظر القائلة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) يقترب من خفض أسعار الفائدة.

أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، متأثرة بخسائر شركة أشباه الموصلات الهولندية إيه.إس.إم.إل بعد إعلان توقعات متشائمة، في حين يقيم المتعاملون احتمالية فرض الولايات المتحدة لقواعد تجارية صارمة. وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، مع تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.9%.

وتراجع سهم إيه.إس.إم.إل 5.3% بعد أن انخفضت إمدادات معدات صناعة الرقائق عن تقديرات توقعات مبيعات الربع الثالث. وتأثرت الخسائر أيضاً بتقرير يقول إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أنها تدرس استخدام قيود تجارية أكثر صرامة إذا استمرت الشركات في منح الصين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وهوت أسهم شركات أخرى لأشباه الموصلات، من بينها شركة إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور اللتان تراجع سهم كل منهما أكثر من 2%.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم شركة أديداس 4.5% بعد أن رفعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد صدور نتائج الربع الثاني الذي جاء أفضل من المتوقع. وربح سهم منافستها بوما 2.5%.

اليابان

تراجع المؤشر نيكاي الياباني متخلياً عن مكاسبه أمس، إذ باع المتعاملون الأسهم المرتبطة بالرقائق لجني الأرباح وواصل سهم طوكيو إلكترون خسائره بعد تقرير عن دراسة الولايات المتحدة فرض قواعد تجارية أكثر صرامة في حملة على قطاع الرقائق الصيني. وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.43% عند 41097.69 نقطة، بعد أن ارتفع 0.46% في وقت سابق من الجلسة.

وهوى سهم طوكيو إلكترون 7.46% ليكون أكثر الأسهم تأثيراً على المؤشر نيكاي، بعد أن ذكرت بلومبرغ أن الولايات المتحدة تدرس فرض قواعد أشد على الصين إذا استمرت الشركات، ومنها شركة صناعة الرقائق اليابانية، في منح البلاد إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.56%. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37% إلى 2915.21 نقطة. وصعد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 10.43% وكسب سهم هيتاشي زوسين 6.58%. وقفز سهم توهو 11.97% بعد أن قالت شركة الأفلام والترفيه إن صافي أرباحها قفز 31% في الربع الماضي.

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