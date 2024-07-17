أول عربي يشغل المنصب.. جورج الحديري رئيساً تنفيذياً لـ«HSBC»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك HSBC، عن تعيين اللبناني جورج الحديري رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من الثاني من سبتمبر المقبل، وسيحل الحديري، وهو المدير المالي الحالي، محل الرئيس المنتهية ولايته نويل كوين في سبتمبر.

وعاش الحديري في دبي، حيث انضم إلى بنك HSBC في عام 2005 مديراً تنفيذياً كبيراً للأسواق العالمية، وشغل في دبي منصب الرئيس الإقليمي للأسواق العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانتقل من دبي إلى لندن في 2017، وعين في منصب المدير المالي للمجموعة بدءاً من أول يناير 2023، وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي المشارك للخدمات المصرفية والأسواق العالمية بالبنك. كما شغل منصب رئيس قسم خدمات الأسواق والأوراق المالية في HSBC، ويتمتع بخبرة تجارية واسعة في لندن وباريس وطوكيو.

وحاصل الحديري على شهادة في الهندسة من البوليتكنيك في باريس، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في الإحصاء والاقتصاد من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية في فرنسا.

ويأتي تعيين الحديري كرئيس تنفيذي بعد أقل من عامين من ترقيته إلى منصب المدير المالي في يناير 2023.

وقال الحديري في بيان للبنك «يشرفني بشدة الثقة التي وُضعت فيّ لقيادة هذه المؤسسة العظيمة نحو المستقبل، ومن خلال العمل مع فريقنا الموهوب، أتطلع إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائنا والمستثمرين من خلال تحقيق أداء قوي على مسار النمو المستدام».

قائد مصرفي استثنائي

ووصف مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC، الحديري بأنه «قائد ومصرفي استثنائي يهتم بشغف بالبنك وعملائنا وموظفينا».

عمل الحديري في مناطق متعددة خلال حياته المهنية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقال البنك إنه «أظهر رؤيته الاستراتيجية ووجهات نظره الدولية العميقة»، مضيفاً أن مجلس الإدارة اعتبره «مرشحاً متميزاً».

وقال بنك HSBC إن كوين سيعمل بشكل وثيق مع الحديري لضمان «تسليم المسؤوليات بشكل سلس ومنظم».

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