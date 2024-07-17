الجنيه الاسترليني يخترق حاجز 1.3 دولار لأول مرة منذ عام

المصدر: دبي - وكالات

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اخترق الجنيه الاسترليني حاجز 1.3 دولار لأول مرة منذ عام ، خلال تداولات الأربعاء، مع توقعات بانتعاش اقتصادي في الفترة القادمة مع استلام حزب العمال زمام الأمور في البلاد، وبعد أظهرت البيانات استقرار التضخم في بريطانيا عند مستهدفات بنك انجلترا بـ 2%.

وسجل الدولار انخفاضا واسع النطاق بعد انتعاش طفيف لفترة وجيزة في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يركز المتعاملون على احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر .

وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت بيانات استمرار ارتفاع التضخم المدفوع بعوامل محلية في الربع الثاني، رغم مخالفة الرقم الرئيسي للتوقعات.

وكسب الدولار النيوزيلندي 0.35 بالمئة إلى 0.6071 دولار أمريكي، لكن العقود الآجلة أظهرت أن الأسواق متمسكة بمراهناتها على تنفيذ بنك الاحتياطي النيوزلندي لحوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وفي السوق الأوسع، تراجع الدولار، إذ فشل في الحفاظ على مكاسبه بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أمس الثلاثاء، والتي أشارت إلى متانة طلب المستهلكين في أكبر اقتصادات العالم وعززت آفاق النمو الاقتصادي للربع الثاني.

ومقابل العملة الأمريكية، ارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0906 دولار، في حين زاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6740 دولار أمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 104.19.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في سبتمبر أيلول ويتوقعون خفضا بأكثر من 60 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

واستقر الين في أحدث تداولات عند 158.34 للدولار، إذ يتأهب المتعاملون لأي تدخل من السلطات اليابانية لدعم العملة بعد تحرك السلطات المحتمل الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات بنك اليابان الصادرة الثلاثاء إلى أن طوكيو ربما أنفقت 2.14 تريليون ين (13.5 مليار دولار) للتدخل يوم الجمعة. بالإضافة إلى المبلغ المقدر الذي تم إنفاقه يوم الخميس، يشتبه في أن اليابان اشترت ما يقرب من ستة تريليون ين الأسبوع الماضي.

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