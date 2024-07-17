مؤشرات الأسهم الروسية تتراجع بعد بداية إيجابية في بورصة موسكو
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تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد بداية إيجابية، وفقا لبيانات التداول. وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 صباحا بتوقيت غرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 62ر0 % ليصل إلى 21ر2963 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 62ر0 % ليصل إلى 38ر1057 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وعند الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 08ر0 % ليصل إلى 38ر2942 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 06ر0 % ليصل إلى 91ر1049 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 4ر1 كوبيك ليصل إلى 053ر12 روبل في بورصة موسكو.