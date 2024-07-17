أسهم أوروبا تنخفض للجلسة الثالثة بسبب خسائر قطاع التكنولوجيا

المصدر: عواصم - (رويترز)

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انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء متأثرة بخسائر شركة أشباه الموصلات الهولندية إيه.إس.إم.إل بعد إعلان توقعات متشائمة، في حين يقيم المتعاملون احتمالية فرض الولايات المتحدة لقواعد تجارية صارمة.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، مع تراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.9 بالمئة.

وتراجع سهم إيه.إس.إم.إل 5.3 بالمئة بعد أن انخفضت إمدادات معدات صناعة الرقائق عن تقديرات توقعات مبيعات الربع الثالث.

وتأثرت الخسائر أيضا بتقرير يقول إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أنها تدرس استخدام قيود تجارية أكثر صرامة إذا استمرت الشركات في منح الصين إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وهوت أسهم شركات أخرى لأشباه الموصلات، من بينها شركة إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيمي كونداكتور اللتان تراجع سهم كل منهما أكثر من اثنين بالمئة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم شركة أديداس 4.5 بالمئة بعد أن رفعت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد صدور نتائج الربع الثاني الذي جاء أفضل من المتوقع. وربح سهم منافستها بوما 2.5 بالمئة.

وتقييم الأسواق بيانات التضخم النهائية لمنطقة اليورو لشهر يونيو، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.

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