ثبات معدل التضخم في بريطانيا عند 2% مخالفاً التوقعات

المصدر: لندن - وكالات

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أظهرت بيانات الإحصاءات الوطنية الرسمية الأربعاء أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتًا عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ في يونيو.

وجاءت القراءة الرئيسية أعلى من توقعات المحللين عند 1.9%، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وكانت متماشية مع القراءة السابقة البالغة 2% في مايو.

وظل تضخم الخدمات - الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب نظرًا لهيمنته داخل اقتصاد المملكة المتحدة وانعكاسه لارتفاع الأسعار الناتج محليًا - عند 5.7٪ في يونيو.

وبلغ التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، 3.5%، وهو أيضًا على قدم المساواة مع 3.5% المسجل في مايو.

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً بعد فترة وجيزة من الإصدار، حيث تم تداوله عند 1.2977 دولار .

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق كان أكبر مساهم في الضغط التصاعدي، في حين سجلت تكاليف الملابس والأحذية أكبر الانخفاضات.

ويتطلع المستثمرون إلى خفض محتمل لسعر الفائدة في أغسطس، حيث أظهر التضخم الرئيسي علامات على التراجع المستمر. لكن توقعات السوق تضاءلت بعد إصدار أحدث بيانات التضخم.

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