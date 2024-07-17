الصين تسجل 211 مليون راكب عبر السكك الحديدية في النصف الأول من يوليو

المصدر: د ب ا

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أظهرت أرقام صادرة عن شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكة الحديدية، أن الصين سجلت 211 مليون راكب عبر السكك الحديدية، خلال الفترة بين الأول والـ15 من يوليو الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء عن الشركة القول، إن الرقم يمثل زيادة نسبتها 5ر6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفة أن المتوسط اليومي لعدد الركاب وصل إلى 03ر14 مليون راكب خلال فترة الـ15 يوما الأولى من الشهر الجاري.

وبحسب الشركة، فإن الطلب القوي لسفر الطلاب خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى السياحة والزيارات الأسرية، يجعل تدفق الركاب عبر السكك الحديدية عند مستوى عال.

وفي هذا الصدد، قامت الشركة بوضع خطة للنقل الصيفي للركاب وزيادة قدرة النقل وتنفيذ تدابير لأجل تسهيل سفر الركاب ومساعدتهم، وبذل الجهود لتوفير ضمانات موثوقة لسفر آمن ومنظم للركاب فضلا عن تشغيل اقتصادي مستقر.

وتستمر ذروة السفر الصيفي خلال العام الحالي من الأول من يوليو الجاري إلى يوم 31 من أغسطس المقبل.

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