نمو إنتاج «بي.إتش.بي» من خام الحديد في الربع الأخير

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة التعدين متعددة الجنسيات "بي.إتش.بي" نمو إجمالي إنتاجها من خام الحديد خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 21ر69 مليون طن مقابل 30ر65 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع الإنتاج من "خام غرب أستراليا" (دبليو.أيه.آي.أو) خلال الربع الأخير إلى 17ر68 مليون طن مقابل 07ر64 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وقالت الشركة إن أرقام إنتاج خام الحديد مقدرة على أساس الطن الرطب وهو الذي يستخدم في وزن المواد الخام بحالتها الطبيعية كما خرجت من الأرض.

وتتوقع الشركة وصول إجمالي إنتاجها من خام الحديد خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 250 و260 مليون طن.

وفي الوقت نفسه، زاد إجمالي إنتاج "بي.إتش.بي" من النحاس خلال العام المالي الماضي بنسبة 9% سنويا إلى 865ر1 مليون طن، في حين تتوقع وصول الإنتاج خلال العام المالي الحالي إلى ما بين 845ر1 و045ر2 مليون طن.

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