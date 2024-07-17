الذهب يرتفع إلى مستويات تاريخية عند 2465 دولاراً

المصدر: (دبي - محمود حسن)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفز الذهب إلى مستوى قياسي أمس، حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر الطلب على السبائك. وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 2465.30 دولاراً، متجاوزة أعلى مستوى سابق عند 2454.20 دولاراً تم الوصول إليه في 20 مايو. وارتفعت العقود الآجلة إلى 2467.30 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وصعدت أسعار الذهب بعد أن عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مسوغات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات أخرى عن الاقتصاد الأمريكي للحصول على مؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي «واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماماً الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيداً في الفترة التي تسبق الخفض».

وقال باول إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً. وخفض أسعار الفائدة يعزز عادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 30.79 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 % إلى 992.85 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.5 % إلى 945.56 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز