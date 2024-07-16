الأسهم الأمريكية تحلق إلى مستويات قياسية بآمال خفض الفائدة

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، الثلاثاء، وسط استمرار الرهان على خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر، وذلك رغم بيانات التجزئة القوية التي تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة، أو 1.5 في المئة، إلى 40836.78 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21 نقطة، أو 0.39 في المئة، إلى 5652.09 نقطة.

وقفز مؤشر راسل 2000، الذي تركز على رأس المال الصغير بنسبة 2.5 %، ويتجه نحو تحقيق مكاسب لليوم الخامس على التوالي.

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 28 نقطة، أو 0.15 في المئة.

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