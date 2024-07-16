أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية عند 2465 دولاراً

المصدر: دبي - محمود حسن

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قفز الذهب إلى مستويات تاريخية اليوم الثلاثاء، حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر الطلب على السبائك.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 2465.30 دولاراً، متجاوزة أعلى مستوى سابق عند 2454.20 دولاراً تم الوصول إليه في 20 مايو. وارتفعت العقود الآجلة إلى 2467.30 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

تقوم الأسواق بتسعير احتمالات بنسبة 100 % لخفض سعر الفائدة في سبتمبر الآن، وفقاً لتداول العقود الآجلة التي تتبعها أداة CME FedWatch.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي: «واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماماً الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيداً في الفترة التي تسبق الخفض».

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً.

وخفض أسعار الفائدة يعزز عادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.

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