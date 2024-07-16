مخاوف إزاء الطلب الصيني تهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب رغم الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، بما يعادل 1.54 %، إلى 83.54 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1317 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار، أو 1.72 %، إلى 80.50 دولاراً.

وقال ياب جون رونج محلل استراتيجيات الأسواق لدى آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين «تلقي بعض الشكوك على ما إذا كان المتداولون في السوق متفائلين أكثر مما ينبغي» فيما يتعلق بتوقعات الطلب على النفط في الصين.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 % من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023 وخلافاً لتوقعات ببلوغه 5.1 %في استطلاع أجرته رويترز، كما تباطأ أيضاً من 5.3 % التي سجلها في الربع السابق.

وأضاف ياب «جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ومبيعات التجزئة بمثابة مفاجأة على الجانب السلبي بهامش كبير، في حين أن توقع اتخاذ إجراءات تحفيز أقوى في الجلسة العامة الثالثة قد يواجه مخاطر خيبة الأمل»، في إشارة إلى اجتماع رئيسي للقيادة الاقتصادية في بكين هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس، إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار مستمرة في العودة إلى الهدف الذي يسعى إليه البنك المركزي.

وفسر المتداولون في السوق هذه التصريحات على أنها إشارة على أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذر بعض المحللين من الإفراط في التفاؤل، إذ إن التراجع المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا في رسالة بالبريد الإلكتروني «العوامل الكلية لا تؤيد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب (بحد أقصى يقل عن 85 دولاراً للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط) بسبب احتمال ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو، والتي من المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم».

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