أدنى مستوى للفائض التجاري بمنطقة اليورو في 4 أشهر

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع الفائض التجاري لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في مايو الماضي إلى أدنى مستوى خلال 4 أشهر نتيجة لتراجع الصادرات.

وذكرت الوكالة أن الميزان التجاري للمنطقة، التي تضم 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سجل فائضاً بلغ 13.9 مليار يورو (15.1 مليار دولار) في مايو مقابل فائض 14.2 مليار يورو في أبريل، فيما وصف بأنه أدنى فائض منذ يناير الماضي.

وسجل الميزان التجاري في نفس الفترة من العام الماضي عجزاً بلغ 0.4 مليار يورو.

وتراجعت الصادرات 0.5 % على أساس سنوي، على عكس الزيادة الكبيرة التي بلغت 13.5 % في أبريل الماضي.

وفي الوقت ذاته، تراجعت الواردات 6.4 % مقارنة بارتفاع 1.8 % في الشهر السابق.

وأظهر رصيد الاتحاد الأوروبي فائضاً 9.7 مليارات يورو في تجارة السلع في مايو، مقارنة بعجز 2.6 مليار يورو في مايو 2023.

وعلى أساس معدل موسمي، تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في مايو بعد أن تجاوز التراجع في الصادرات التراجع في الواردات.

وتراجع الفائض التجاري إلى 12.3 مليار يورو معدلة من 18.5 مليار يورو في أبريل.

وتراجعت الصادرات 2.6 % على أساس شهري، في حين تراجعت الواردات 0.1 % فقط.

وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو بلغ 84.9 مليار يورو من يناير إلى مايو مقارنة بعجز قدره 21 مليار يورو في العام السابق.

وارتفعت الصادرات 0.5 % في حين تراجعت الواردات 8.3 %.

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