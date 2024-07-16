استقرار مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو

المصدر: واشنطن - رويترز

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استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو الماضي، وسجل الاتجاه الأساسي أداء قوياً، مما قد يعزز تقديرات النمو الاقتصادي للربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الثلاثاء، إن القراءة المستقرة لمبيعات التجزئة الشهر الماضي جاءت بعد قراءة معدلة بالزيادة 0.3 % في مايو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، 0.3 %، ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية للمبيعات غير مواتية.

وأصبحت الأسر أكثر حساسية للأسعار وتركز على الاحتياجات الأساسية في مشترياتها، وهو ما يتضح في تقارير بيانات الأرباح من كبار تجار التجزئة والمصنعين.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات المتعلقة بالغذاء 0.9 % الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 % في مايو.

وبلغت تقديرات النمو للربع الثاني من أبريل إلى يونيو نحو 2 % قبل بيانات مبيعات التجزئة ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 % في الربع الأول.

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