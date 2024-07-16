تراجع أرباح "بنك أوف أمريكا" الفصلية إلى 6.58 مليارات دولار

المصدر: نيويورك -د ب أ

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أفاد بنك أوف أمريكا بأن صافي الدخل المنسوب للمساهمين العاديين خلال الربع الثاني تراجع إلى 6.58 مليارات دولار من 7.10 مليارات دولار في العام الماضي.

كما تراجع ربح السهم إلى 0.83 دولارا من 0.88 دولارا في العام السابق.

وارتفع إجمالي الإيرادات، بعد خصم نفقات الفائدة، 1٪ إلى 25.38 مليار دولار من 25.20 مليار دولار في الربع السابق من العام الماضي.

وتوقعت "وول ستريت" إيرادات قدرها 25.22 مليار دولار للربع.

وانخفض صافي دخل الفائدة ، وهو الفرق بين ما يحصل عليه البنك من القروض والأوراق المالية وما يدفعه للمودعين، 3٪ عن العام الماضي إلى 7ر13 مليار دولار ، في حين تحسن الدخل من غير الفوائد بنسبة 6٪ عن العام الماضي ليصل إلى 11.68 مليار دولار.

وارتفعت النفقات غير المتعلقة بالفوائد 2٪ إلى 16.3 مليار دولار عن العام الماضي.

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