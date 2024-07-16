ستاندرد تشارترد: ترجيح الأسهم مقابل السندات والنقد في النصف الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أصدر ستاندرد تشارترد تقريره لنظرة السوق العالمية «Global Market Outlook» للنصف الثاني من عام 2024، والذي يقدم تحليلات ورؤى معمقة لفئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. يوصي التقرير المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توزيعها على الأسهم والسندات والأصول البديلة، والتي من المرجح أن تحقق عوائد إجمالية أعلى مقارنة بتلك التي تركز فقط على توليد الدخل.

ويتوقع التقرير أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية، والتي بدأت في الربع الثاني، حتى النصف الثاني من العام. ويعد هذا التحول في السياسة ذا أهمية كبيرة للأسواق، حيث يهيئ ظروفاً مواتية لتحقيق «الهبوط السلس»، وذلك بفضل تخفيضات أسعار الفائدة الاستباقية التي تساهم في تجنب الانكماش والركود. ومن المرجح أن يدعم ذلك دورة نمو أرباح ممتدة، ما سيؤدي إلى استمرار تفوق الأسهم على السندات والنقد في النصف الثاني من عام 2024.

ويوصي التقرير بالاستثمار في أسهم الولايات المتحدة والهند، حيث من المتوقع أن تتفوق على أداء أسواق الأسهم الأخرى. كما ينصح باغتنام الفرص في قطاعات النمو الأمريكية، وبالأخص قطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. وفي أوروبا، تتوافق استراتيجية «باربيل» (أي التركيز على الاستثمار في أصول ذات مخاطر عالية وعوائد مرتفعة محتملة من جهة، وأصول ذات مخاطر منخفضة وعوائد منخفضة من جهة أخرى) مع تحسن توقعات النمو، ما يؤدي إلى رفع نسبة قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المحفظة الاستثمارية. أما في الصين، فينصب التركيز على المستفيدين المختارين من سياسات الحكومة، مع ترجيح قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية التقديرية.

ويدعو التقرير أيضاً إلى امتلاك سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي والذهب كاستثمارات لتنويع المحفظة الاستثمارية. فمن المرجح أن تحقق سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأمريكي عوائد مرتفعة نسبياً وقيمة أفضل، الأمر الذي يجعلها مرشحة للتفوق على أداء السندات العالمية. وبالمثل، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، نظراً لعدم قدرة العرض على مواكبة الطلب المتزايد. ويعزز هذا الاتجاه الطلب القوي من البنوك المركزية والبيئة الأكثر ملاءمة للعوائد في ظل تخفيضات أسعار الفائدة.

وقالت عائشة عباس، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والأثرياء في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في ستاندرد تشارترد: «يهدف تقرير «نظرة السوق العالمية» إلى تزويد المستثمرين برؤى عملية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المتسارع. ومع اقترابنا من نقطة تحول محتملة تشمل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية بالإضافة إلى الانتخابات الأمريكية، يتعين على المستثمرين تعديل محافظهم الاستثمارية، حيث إن تكييف استراتيجيات الاستثمار مع الأحداث الرئيسية سيساعدهم في الحفاظ على محفظة متنوعة بشكل جيد قادرة على استغلال الفرص الاستثمارية مع إدارة المخاطر بشكل فعال».

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