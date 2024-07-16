الذهب يلمع ويلامس أعلى مستوياته

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مسوغات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات أخرى عن الاقتصاد الأمريكي للحصول على مؤشرات أخرى حول السياسة النقدية.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2447 دولاراً للأوقية (الأونصة). والإثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى منذ 20 مايو حين صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449 دولاراً.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2437.50 دولاراً.

وقال يب جون رونج استراتيجي السوق في آي.جي «واصل باول وضع الأساس لخفض الفائدة القادم. وترجح الأسواق تماماً الآن خفض سعر الفائدة في سبتمبر مما قد يبقي المعنويات حيال أسعار الذهب مدعومة جيداً في الفترة التي تسبق الخفض».

وقال باول إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام «تزيد إلى حد ما الثقة» في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وخفض أسعار الفائدة يعزز عادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.79 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 992.85 دولار وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 945.56 دولار.

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