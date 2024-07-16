أرباح هوجو بوس تهوي 40% في الربع الثاني.. وأسهم الشركة تنخفض 9%

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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خفضت شركة مستلزمات الموضة الفاخرة الألمانية هوجو بوس توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل بعد النتائج الضعيفة خلال الربع الثاني من العام وتراجع أرباح التشغيل بنسبة 40% تقريبا، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة 9% خلال التداولات.

وذكرت الشركة أن المبيعات خلال الربع الثاني انخفضت بنسبة 1% سنويا إلى 1.01 مليار يورو (1.10 مليار دولار).

وتراجعت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد بنسبة 40% تقريبا إلى 70 مليون يورو، على خلفية ارتفاع نفقات التسويق بنسبة 21% وارتفاع تكاليف تشغيل المتاجر بنسبة 12%.

وعدلت الشركة الألمانية توقعاتها للعام المالي الحالي حيث تتوقع نمو المبيعات بما يتراوح بين 1 و4% فقط إلى ما يتراوح بين 4.2 و4.35 مليار يورو، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 3 و6% سنويا.

كما تتوقع الشركة وصول أرباح التشغيل خلال العام الحالي إلى ما بين 350 و430 مليون يورو.

وأرجعت الشركة ضعف نتائج الربع الثاني وخفض توقعات العام الحالي ككل إلى استمرار الظروف غير المواتية على صعيد الاقتصاد الكلي والأوضاع الجيوسياسية التي تحد من الطلب العالمي.

وأشارت الشركة إلى استمرار الظروف الصعبة في كل من بريطانيا والصين وهما من أسواقها الرئيسية.

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