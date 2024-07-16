نيكاي الياباني يرتفع وسط تقييم السوق لتوقعات الانتخابات الأمريكية

المصدر: طوكيو - رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، الثلاثاء، مقتفياً أثر مكاسب وول ستريت، مع تقييم المتعاملين لإمكانية أن ترفع محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب فرص فوزه في انتخابات نوفمبر.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعاً 0.2 في المئة عند 41275.08 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.34 في المئة عند 2904.5 نقطة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة رسمية.

واختتمت الأسهم الأمريكية جلسة الاثنين على ارتفاع، إذ عززت الرهانات بفوز ترامب بولاية ثانية الآمال في بيئة تنظيمية أكثر مرونة.

وقفز سهم شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة خمسة في المئة وكسب سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 6.2 في المئة، ليكونا من أكبر الرابحين، إذ حفزت التكهنات بفوز ترامب ما سمي «بصفقات ترامب».

وكانت شركات النفط من بين الأفضل أداء على صعيد القطاعات، إذ ارتفعت 1.5 في المئة.

ومع ذلك، حدت عمليات جني الأرباح في التعاملات المسائية من المكاسب.

وتتطلع الأسواق إلى بيانات أرباح الشركات، إذ يتوقع العديد من المشاركين أن تعلن شركات التصدير عن زيادة الإيرادات وسط ضعف الين.

وارتفع الين مقابل الدولار منذ يوم الخميس، مع اعتقاد كثيرين بأن طوكيو ربما تدخلت لدعم العملة لتصعد عن أدنى مستوياتها في 38 عاما.

وصعد سهم شركة تي.دي.كيه كورب لصناعة المكونات الإلكترونية 5.4 في المئة اليوم الثلاثاء وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.1 في المئة.

وانخفض سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.3 في المئة.

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