أسهم أوروبا تتراجع وسط خسائر لشركات التعدين والسلع الفاخرة

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، تحت ضغوط ضعف أسهم شركات التعدين، وتأثير الأرباح الضعيفة من شركتي التجزئة الفاخرة هيوجو بوس، وريتشمونت على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وخلال التداولات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الانخفاضات القطاعية مع تراجعه 1.2 في المئة، إذ اقتفى أثر تراجع أسعار النحاس.

وزاد من خسائر القطاع تراجع أسهم ريو تينتو المدرجة في لندن 2.2 في المئة، بعد أن أعلنت شركة التعدين العالمية العملاقة عن شحنات أقل من التقديرات لخام الحديد في الربع الثاني.

وهوى سهم هيوجو بوس تسعة في المئة تقريباً، بعد أن خفضت دار الأزياء الألمانية توقعات مبيعاتها السنوية، بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي خاصة في أسواق مثل الصين والمملكة المتحدة.

ولم تشهد مبيعات شركة ريتشمونت مالكة كارتييه تغيراً يذكر تقريباً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، إذ أثر الانخفاض الحاد في الطلب الصيني على النتيجة الإجمالية، مما دفع مبيعاتها إلى أقل بقليل من التوقعات، وانخفض سهم ريتشمونت 0.1 في المئة.

ودفعت التراجعات أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية للانخفاض 0.7 في المئة.

وركزت الأسواق أيضاً على التطورات السياسية في الولايات المتحدة، وإمكانية تأثير فوز دونالد ترامب بولاية ثانية لرئاسة الولايات المتحدة.

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