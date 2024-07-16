النفط يرتفع رغم مخاوف تراجع الطلب الصيني

المصدر: (لندن - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين. وركزت الأسواق على رد الفعل واسع النطاق على محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح في السباق الرئاسي.

واستقر الدولار الأمريكي بعد مكاسبه في وقت سابق من الجلسة والتي أثرت على النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 84.83 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2% ليهبط إلى 82.07 دولاراً.

وانخفض سعر النفط الخام الأسبوع الماضي بعد مكاسب لأربعة أسابيع، إذ قوبلت آمال انتعاش الطلب في الصيف في الولايات المتحدة بمخاوف أخرى بشأن الطلب في الصين. وعززت البيانات الصينية، أمس، هذا القلق. وأظهرت بيانات، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% في الربع من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023. وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت 2.3% في النصف الأول من العام الجاري.

ودفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية النفط إلى الارتفاع وسط حالة الضبابية بشأن الوضع المتقلب في الشرق الأوسط، إلا أن الطاقة الفائضة الوفيرة لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك حدت من دعم الأسعار، كما يقول محللون.

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