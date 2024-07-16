أسهم «ترامب ميديا» تقفز 35 %.. و«وول ستريت» تقيّم الوضع

المصدر: دبي - محمود حسن و(وكالات)

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صعدت المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت»، أمس، مع تقييم المستثمرين لتأثير محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فرصه في انتخابات الرئاسة المقبلة، كما تعززت ثقة الأسواق بفضل تجدد الآمال في خفض سعر الفائدة.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 225 نقطة، أو 0.5 %، إلى 40226.40 نقطة، إلى مستوى قياسي جديد.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 38 نقطة، أو 0.6 %، إلى 5655.16 نقطة.

كما زاد مؤشر ناسداك المجمع 181 نقطة، أو واحد %، إلى 18577.91 نقطة.

وقفزت أسهم شركة «ترامب ميديا» Trump Media نحو 35 % بعدما ارتفعت 55 % في تعاملات ما قبل السوق، بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وتعد شركة «ترامب ميديا» المالكة لموقع الشبكات الاجتماعية تروث سوشيال.

وتعد هذه المرة الثانية التي ترتفع فيها أسهم ترامب ميديا خلال أقل من شهر، حيث ارتفعت بنسبة 5 %، بعد أول مناظرة للرئاسة الأمريكية التي جرت بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في 28 يونيو الماضي.

وأصيب ترامب إصابة طفيفة ونقل إلى مستشفى محلي، لكنه خرج في وقت متأخر من ليلة السبت..

وقال سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة CFRA للأبحاث، لشبكة سي إن بي سي: الخبر السار هو أن الرئيس السابق ترامب لم يصب بجراح أكثر من أذنه، ولم يُقتل ونتيجة لذلك، أعتقد أن السوق سيستمر في زخمه.

وقال آدم كريسافولي، مؤسس شركة Vital Knowledge، في مذكرة : كان ترامب بالفعل هو المرشح الأوفر حظًا، ولن يؤدي إطلاق النار إلا إلى تعزيز مكانته.

أوروبا

وانخفضت الأسهم الأوروبية، أمس، بعد سلسلة من البيانات المتشائمة من الشركات جعلت المستثمرين، القلقين بالفعل بسبب محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أكثر حذراً. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % تقريباً خلال التداولات.

وتصدر سهم شركة بربري الخسائر بعد أن عينت مجموعة السلع الفاخرة البريطانية جوشوا شولمان رئيس شركة مايكل كورس السابق رئيساً تنفيذياً جديداً لها مع إقالة جوناثان أكيرويد بعد عامين قضاهما في المنصب مع تحذيرها من احتمال تراجع الأرباح وإلغاء التوزيعات.

كما هوى سهم شركة سواتش 10.6 % مع إعلان أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم عن انخفاض حاد في مبيعات وأرباح النصف الأول.

وتراجعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.1 % لتتصدر خسائر القطاعات.

وهبط سهم بنك نورديا 3.1 % بعد أن أعلن البنك الفنلندي عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل بقليل من المتوقع.

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