14.3 % انخفاضاً في مبيعات «سواتش» إلى 3.8 مليارات دولار

المصدر: فرانكفورت - (د ب أ)

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أعلنت شركة سواتش السويسرية لصناعة الساعات والمجوهرات، انخفاض صافي مبيعاتها بنسبة 14.3 %، خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي المبيعات 3.4 مليارات فرانك سويسري (3.8 مليارات دولار)، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضيين. وأرجعت «سواتش»، التي تصنع ساعات أوميغا وتيسوت، الانخفاض بصورة أساسية، إلى تراجع الطلب على السلع الفاخرة في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو. وتراجعت الأرباح التشغيلية إلى 204 ملايين فرانك، مقارنة بـ 686 مليون فرانك منذ عام».

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