الدولار يتراجع والعملات المشفرة تقفز بدعم تزايد توقعات فوز ترامب

المصدر: نيويورك - (وكالات)

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تراجع الدولار بعد ارتفاع على نطاق واسع، أمس، وقفزت العملات المشفرة وسط تزايد توقعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال.

وكان التداول محدوداً خلال التعاملات الآسيوية في ظل إغلاق الأسواق في اليابان في عطلة رسمية، بينما هيمنت أخبار إطلاق النار على ترامب على معنويات السوق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.23 % إلى 104.05 بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 104.10 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.09 % إلى 1.0917 دولار.وانخفض الجنيه الإسترليني 0.02 % إلى 1.2989 دولار.

ولم يتأثر اليوان الصيني كثيراً ببيانات اقتصادية محلية وواصل خسائره ليتراجع 0.13 % إلى 7.2602 للدولار في السوق المحلية. وبدد الين بعض مكاسبه التي حققها في أواخر الأسبوع الماضي واستقر في أحدث تداولات عند 157.95 للدولار، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 157.30 الذي سجله يوم الجمعة. ويعتقد أن طوكيو تدخلت في السوق لدعم العملة اليابانية المتعثرة الأسبوع الماضي في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع، إذ تشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليونات ين (22.4 مليار دولار) لدعم العملة يوم الخميس.

وارتفعت العملات المشفرة، إذ قفزت بتكوين 9 % إلى 62760 دولاراً. وزادت إيثر بأكثر من 7 % لتصل إلى 3336.80 دولاراً. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة المشفرة الأكبر في العالم ارتفعت بنسبة 4.5% لتسجل 62609 دولارات للوحدة الواحدة خلال التداولات، وهو أعلى مستوى للبتكوين منذ أسبوع. كما ارتفعت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر العملة الثانية التي ارتفع سعرها بنسبة 4% تقريباً.

ويؤيد ترامب بشدة العملات المشفرة، ويعتزم إلقاء خطاب أمام مؤتمر لشركات العملات المشفرة يوم 27 يوليو الحالي.

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